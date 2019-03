Für eben diese Position haben die Münchner in Thomas Müller und James, der bis Ablauf seines Leihvertrages zum Saisonende dank einer Kaufoption fest von Real Madrid verpflichtet werden kann, bereits zwei Stars mit Stammplatz-Ansprüchen. Darüber hinaus sollen die Bayern auch an Kai Havertz von Bayer Leverkusen interessiert sein. Zahlreiche Optionen für wenige Plätze also. Ob sich die Bayern in Werner noch eine weitere in den Kader holen, bleibt abzuwarten.