Angestellte sind sich sicher Herzogin Meghan: Bringt sie ihr Kind im "Lindo Wing" zur Welt?

Zwei weitere Krankenhäuser kommen in Frage

Zunächst hieß es in Medienberichten, dass Herzogin Meghan sich für das Frimley Park Hospital in Camberley entschieden haben könnte. Dies sei elf Kilometer näher an Frogmore Cottage, ihrem neuen Zuhause in Windsor, gelegen. Sophie, die Herzogin von Wessex (54), brachte dort ihre Kinder Louise (15) und James (11) zur Welt. Eine dritte Option wäre das Portland Frauen- und Kinderkrankenhaus, wo Sarah Ferguson (59) Prinzessin Beatrice (30) und Prinzessin Eugenie (28) zur Welt brachte.