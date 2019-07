An der Spitze der EU-Kommission Zittersieg für Ursula von der Leyen

Die CDU-Politikerin wusste, wie tief der Verdruss sitzt. Am Morgen bekam sie die letzte Chance, die Mehrheit der Abgeordneten von sich zu überzeugen – mit ihrer Bewerbungsrede; einer Rede, bei der alles stimmen musste; der Rede ihres Lebens. Denn eigentlich ist es unmöglich, die sich teils deutlich widersprechenden Erwartungen der 747 Zuhörer im EU-Parlament zusammenzuführen.

Ursula von der Leyen spricht über ihren Werdegang - als Frau

Was die Grünen fordern, lehnen die Christdemokraten ab. Was die Liberalen an Marktfreiheit preisen, ist mit den Sozialdemokraten nicht zu machen. Was in den rund 30 Minuten nach der in Französisch vorgetragenen Begrüßung folgt (auf Englisch und Deutsch), ist ein rhetorischer Höhepunkt, eine Mischung aus Persönlichem und jener "Vision von Europa", die so viele der zurückliegenden Bewerbungsreden vermissen ließen.

Sie erzählt von Vater Ernst Albrecht, der 1958 Kabinettschef bei dem damaligen deutschen EU-Kommissar Hans von der Groeben war. Sie beschreibt ihren Werdegang als Mutter von sieben Kindern, als Ehefrau, als Ärztin, als Politikerin. Vor allem aber als Frau. "Seit 1958 gab es 183 Kommissare", sagt sie. "Aber nur 35 Frauen waren darunter. Wir repräsentieren die Hälfte der Bevölkerung. Wir wollen auch die Hälfte der Verantwortung."

Ursula von der Leyen: Kampf für den Mindestlohn

Die nächste Kommission soll deshalb zur Hälfte mit Politikerinnen besetzt werden. In Richtung der Grünen kündigt sie an, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Den Sozialdemokraten sagt sie zu, die europäische Arbeitslosen-Versicherung einzuführen, die Armut zu bekämpfen und den Jugendlichen ohne Job eine Beschäftigungsgarantie zu geben.

Und natürlich den Mindestlohn einzuführen – dabei spüren die Abgeordneten, wie weit sich die Bewerberin um das Amt der Kommissionspräsidentin aus dem Fenster lehnt. Denn diese Projekte wollte ihre eigene christdemokratische Parteienfamilie bisher nicht mittragen. Sie spricht über Wirtschafts- und Migrationspolitik sowie die Rolle der EU in der Welt.

Je länger ihre engagiert vorgetragene Rede dauert, umso mehr Baustellen dieser Union räumt sie ab. Darunter auch das Thema Demokratie. Bei der Rechtsstaatlichkeit will sie keine Freiräume zulassen. Hier hatte es in den vergangenen Tagen gegeben, wie hart von der Leyen die Linie der bisherigen Kommission gegen Rechtsstaatsünder wie Ungarn und Polen fortsetzen würde. Es könne "keine Kompromisse geben", sagt sie nun. Sie werde den ganzen Werkzeugkasten anwenden und zusätzlich einen neuen Rechtsstaatsmechanismus vorschlagen, eine Idee, die sie von CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber übernommen hat.

Das kommt an – zumindest bei einer knappen Mehrheit. Sie fühle sich geehrt, sagt von der Leyen in ihrer ersten kurzen Ansprache nach der Wahl. Es sind nur wenige Sätze. Der vielleicht wichtigste: "Das Vertrauen, das Sie in mich gesetzt haben, ist das Vertrauen, das sie in Europa gesetzt haben!"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist unter den ersten Gratulanten. "Auch wenn ich heute eine langjährige Ministerin verliere, gewinne ich eine neue Partnerin in Brüssel. Daher freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit", lässt sie von der Leyen aus Berlin wissen.

Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) lobt im fernen München: "Gratulation an Ursula von der Leyen. Sie hat es auf den letzten Metern selbst herausgerissen mit einer sehr überzeugenden europäischen Rede."

