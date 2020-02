An all ihre "Kiwi-Follower" Trotz Rücktritt: Harry und Meghan schließen sich royalen Grüßen an

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) haben sich den Grüßen der britischen Royals zum "Waitangi Day", einem Nationalfeiertag in Neuseeland (6. Februar) angeschlossen. Auf der "sussexroyal"-Instagramseite schreibt das Paar, das inzwischen in Kanada lebt: "An all unsere Kiwi-Anhänger schicken wir am Waitangi-Tag unsere besten Wünsche! Als Commonwealth-Land ehren wir heute den Geist und die Vielfalt Neuseelands, und wir erinnern uns an die besondere Zeit, die wir während unserer Reise 2018 dort verbracht haben." Die beiden richten sich damit "an das gesamte neuseeländische Volk".