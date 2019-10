Am Schluss ihrer Afrika-Reise Prinz Harry und Herzogin Meghan: Betont fröhlich im Township

Am letzten Tag ihrer Afrika-Reise besuchten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) das Township Tembisa in Johannesburg, um sich dort mit jungen Unternehmern zu treffen. Sichtlich gelöst präsentierten sich die beiden Royals bei dem Termin. Ob die gute Laune mit der Yellowpress-Klage-Bombe zusammenhing, die sie am Dienstagabend platzen ließen, ist nicht bekannt. Meghan und Harry hatten in einem gemeinsamen Statement bekannt gegeben, dass sie britische Medien wegen des Missbrauchs privater Informationen verklagt habe.