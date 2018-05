Das Original gibt es jetzt am kommenden Samstag, wenn der deutsche Rekordmeister am 34. Spieltag den VfB Stuttgart empfängt. Rund um das letzte Heimspiel der Saison haben die Münchner ein großes Feier-Programm geplant. Neben dem Aufwärmen gibt es ab 14:30 Uhr so auch schon ein Rahmenprogramm mit Trachten- und Blaskapellen.