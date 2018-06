Entscheidend wird für Neuer sein, wie sein Körper in den kommenden Jahren mitmacht. "Ich will so lange spielen, wie ich merke, dass ich gebraucht werde", meinte er vor dem Start in die WM, schränkte aber ein: "Wenn die Spieler mir das Feedback geben, dass ich nicht mehr gut genug bin, höre ich lieber auf." Was sich nun keiner aus der Nationalelf erlauben dürfte.