München - Für ein paar Stunden die Münchner Sonne genießen, Kraft tanken, die Beine einfach mal hochlegen: Bayern-Trainer Niko Kovac gab seinen Stars am Sonntag und Montag frei, erst am Dienstag startet die Vorbereitung auf das knifflige Bundesliga-Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker).