Alles dreht sich um Mode Herzogin Meghan: Zurück aus der Babypause!

Herzogin Meghan (38) meldet sich aus der Babypause zurück. Nach der Geburt von Baby Archie im Mai dieses Jahres hatte sich die Frau von Prinz Harry (34) zwar schon ab und zu in der Öffentlichkeit gezeigt. Am heutigen Donnerstag nahm sie ihre Arbeit als Mitglied der britischen Königsfamilie aber wieder hochoffiziell auf. In London präsentierte sie ihre fünfteilige Modekollektion, die sie gemeinsam mit der Organisation "Smart Works" für wohltätige Zwecke kreiert hat.