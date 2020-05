In den verbleibenden acht Partien stehen für das Team von Trainer Hansi Flick noch einige Spitzenspiele an. Der Klassiker bei Borussia Dortmund findet an einem Dienstag statt. Am 26. Mai muss das Team von Hansi Flick um 18.30 Uhr im Signal Iduna Park antreten. Das Topspiel bei Bayer Leverkusen steigt am 6. Juni, am Wochenende darauf (13. Juni) empfangen die Bayern Borussia Mönchengladbach.