Bisherige Reihenfolge der Thronfolge in Großbritannien

Prinz Harry: Verändert sein Rückzug die Thronfolge?

Am Abend des 8. Januar 2020 kündigten Queen-Enkel Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan in einem offiziellen Statement an, dass sie sich von ihren Rollen als ranghohe Mitglieder der Königsfamilie zurückziehen werden. Prinz Harry steht derzeit auf Platz sechs und der gemeinsame Sohn des Paares, Archie (13 Monate) besetzt Platz sieben in der Thronfolge. Daran wird auch der Rückzug des Herzogspaar nichts ändern, denn die Thronfolge ist davon nicht betroffen. Diese basiert auf dem "Succession to the Crown Act" von 1707 und kann lediglich vom britischen Parlament geändert werden.