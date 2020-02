Bayern-Stars: Mäntel machen Männer!

Aber: Es gibt, hurra!, Ausnahmen: So wie diese drei Herren. Die Bayern-Stars David Alaba (27), Serge Gnabry (24) und Niklas Süle (24) gingen bei der Präsentation des Fußball-Magazins "Life After Football" (8 Euro, ab 20. Februar) im Andaz Hotel in die Style-Offensive. Alaba, Coverstar der ersten Ausgabe, überzeugte im karierten Slimfit-Anzug, Süle ging auf Nummer sicher (schwarzer Look mit weißen Turnschuhen).