Sicherheitskosten: Frage nach Übernahme bleibt ungeklärt

Nur: Aiwanger will keine Zusage getroffen haben. Als die AZ nachfragt, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium: "Es muss dringend eine Debatte geführt werden, wie man die zunehmenden Auflagen und Kosten für Sicherheitskonzepte bei Volksfesten in den Griff bekommt. Ich will hierzu in den nächsten Wochen einen Runden Tisch einberufen mit dem Ziel, einen Handlungsleitfaden zu erarbeiten, der möglichst große Akzeptanz bei Schaustellern, Marktkaufleuten, Wirten, Kommunen und dem Freistaat Bayern hat."