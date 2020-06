Bierbänke auf der Theresienwiese: Aiwanger unterstützt Genehmigungen

Genehmigungen seien "ja kein Hexenwerk", so der stellvertretende Ministerpräsident, denn "für Biergärten gibt es keine Größenbegrenzung. Es ist egal ob 10, 100 oder mehr Tische stehen. Es muss nur genehmigt werden. Das würde ich unterstützen." Problematisch könnte der bekanntlich große Andrang an der Theresienwiese werden. Aber Aiwanger beruft sich hierbei auf die bestehenden Regelungen und Abläufe. Der AZ erklärt er, dass man Herr der Lage werde, "indem es einen abgegrenzten Bereich mit Zugangsbegrenzung gibt. So ist das ja aktuell schon praktizierte Realität in den Biergärten".