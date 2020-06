Von Anhalt träumt von TV-Show wie die Kardashians

Fast schon zu romantisch? Frédéric Prinz von Anhalt verfolgt eine Geschäftsidee! Man will es "wie die Kardashian aufziehen, nur eben mit Männern", erzählt er der AZ. So etwas gebe es in Deutschland und auch in den USA nicht, betont der 77-Jährige. "Ich bin dann wie die Kardashian-Mutter und habe die Zügel in der Hand und schiebe meine Adoptivsöhne an. Die sollen so berühmt und erfolgreich werden, dass sie jedes Produkt herausbringen können."