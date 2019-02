München/Liverpool - Joshua Kimmich vom FC Bayern hat dem FC Liverpool vor dem Achtelfinal-Duell in der Champions League am Dienstagabend (21 Uhr/Sky und im AZ-Liveticker) die Favoritenrolle zugeschoben. "Liverpool ist der Favorit, nicht wir. Sie haben erst 15 Gegentore zugelassen, erst ein Ligaspiel verloren", meint der Außenverteidiger gegenüber dem "Telegraph" und begründet: "Wenn wir auf uns schauen, stellen wir fest, dass wir nicht mehr so beständig sind."