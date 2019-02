Neben Neuer kann Trainer Niko Kovac auch wieder Thiago und Franck Ribéry in seinem Aufgebot begrüßen – das vermeldete der deutsche Rekordmeister am Dienstag. Ob Neuer auch von Anfang an auflaufen kann und wird, blieb dabei allerdings offen. Der Nationalkeeper hatte sich in der vergangenen Woche eine Handverletzung zugezogen und dem FC Bayern so am vergangenen Bundesliga-Spieltag in Leverkusen (1:3) gefehlt.