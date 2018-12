In der Champions League gab es das Duell zwischen Bayern und Liverpool noch nie, im Vorgängerwettbewerb, dem Europapokal der Landesmeister, einmal: In der Saison 1980/81 kamen die Engländer nach einem 1:1 in München (Tor: Karl-Heinz Rummenigge) und einem 0:0 in Liverpool weiter. Dieter Hoeneß stand damals in beiden Partien auf dem Platz. "Das war etwas ganz Besonderes", sagt der Ex-Stürmer in der AZ: "Die Anfield Road ist voller Tradition. Es hat unheimlich Spaß gemacht, die Historie dort zu spüren. Heute würde man sagen: Ein geiles Gefühl!"