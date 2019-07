Mats Hummels: Der Wieder-Dortmunder spielte beim FC Bayern eine starke Rückrunde, auch in der Champions League gegen Liverpool gehörte Hummels zu den stabilsten Akteuren. Und was sagt die Statistik? In der Bundesliga gewann Hummels in der vergangenen Saison 66 Prozent seiner Zweikämpfe, was ihm in der Endabrechnung den geteilten fünften Platz bescherte. Ebenfalls stark: Hummels’ Passquote lag bei 92 Prozent angekommener Zuspiele.