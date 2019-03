Die Filter arbeiten ungenau, wenn es um Parodien, Persiflagen oder zitierte Werke geht. Die sind legal, verschwinden aber aus dem Netz. Stimmt das?

Nein. Die Richtlinie enthält eine ausdrückliche Aufforderung an die Mitgliedstaaten, das kostenlose und ungehinderte Hochladen und Teilen von Werken zum Zitieren, zur Äußerung von Kritik, für Rezensionen, für Karikaturen, Parodien oder Persiflagen zu schützen. Das betrifft auch Memes und Bilder im GIF-Format.

Es ist doch für die Konzerne gar nicht möglich, für jedes weltweit hochgeladene Werk die Rechte zu klären und Lizenzen einzuholen, oder?

Dieses Argument einiger Plattform-Betreiber ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. Es gibt in allen EU-Staaten und auch darüber hinaus Rechteverwertungsgesellschaften, mit denen man Vereinbarungen treffen kann, so dass die Künstler an den Umsätzen beteiligt werden. Ein derartiges Abkommen reicht aus, um den Anforderungen des digitalen Urheberrechtes Genüge zu tun.

Die EU-Vorschriften verlangen zudem den Nachweis, dass sich der Betreiber bemüht hat, den Urheber ausfindig zu machen und an den Einnahmen zu beteiligen. Experten, die das neue Recht befürworten, verweisen da gerne auf Musik-Streamingdienste wie Spotify, denen es ja auch gelingt, für die angebotenen Musikstücke aus aller Welt die notwendigen Lizenzen zu erwerben.

Sind denn alle Online-Plattformen betroffen?

Nein. Anbieter, die weniger als drei Jahre auf dem Markt sind (zum Beispiel Start-ups), die einen Jahresumsatz von weniger als zehn Millionen Euro machen und weniger als fünf Millionen Einzelbesucher im Monat haben, müssen weitaus geringere Vorschriften einhalten. Hinzu kommen zahlreiche Ausnahmen für lexikalische Plattformen (Wikipedia) oder wissenschaftliche Foren.

Union und SPD haben sich im Koalitionsvertrag gegen Uploadfilter ausgesprochen. Muss die Regierung jetzt ihre eigenen Versprechen brechen?

Nein, denn die Vorgaben der EU lassen den Mitgliedstaten Raum für eigene Regelungen. Mit anderen Worten: Die deutsche Regierung könnte Uploadfilter verbieten und einen anderen Weg gehen – zum Beispiel eine Abgabe zugunsten von Rechteinhabern, wie sie bisher schon bei Druckern und Speichermedien fällig wird.

Tatsächlich gehört dieser Punkt zu den Schwächen der neuen Vorschriften, weil es eben keine europäische Vollharmonisierung gibt.

Wie wird das EU-Parlament entscheiden?

Unter dem Eindruck des Widerstands gibt es Überlegungen, das Urheberrecht zwar zu billigen, aber den bisherigen Artikel 13 rauszunehmen. Dann müsste später nachgearbeitet werden.

Die SPD hat bereits Widerstand angekündigt. Ein Parteikonvent beschloss am Samstag, Anträge der SPD-Gruppe im Europaparlament zu unterstützen, die auf eine Verhinderung sogenannter Uploadfilter zielen. Die SPD stehe zwar an der Seite der Urheber, Kreativen und Künstler, doch setze man sich auch für die Freiheitsrechte in digitaler Zeit ein. Statt Videos und Musik herauszufiltern, sollten sie gemäß des Urheberrechts bezahlt werden.