An seinem letzten, dem 4.444. Amtstag, eröffnet Vogel die Fußgängerzone zwischen Stachus und Marienplatz. Seine Münchner verabschieden ihren großen OB. 30.000 Menschen kommen. Vogel zieht es nach Bonn, um seiner SPD – und seinem Freund, Kanzler Helmut Schmidt, zu helfen. Er wird Bauminister, später Justizminister in Zeiten des RAF-Terrors. Schmidt betont später, welch große Unterstützung Vogel in jenen Jahren gewesen sei.

Hans-Jochen Vogel diskutiert bis zuletzt mit

Vogel bleibt ein prägender Mann der SPD – noch viele Jahre als aktiver Politiker und bis ins hohe Alter als Ratgeber. Er wird 1981 vorübergehend Regierender Bürgermeister von West-Berlin, tritt 1983 als Kanzlerkandidat (erfolglos) gegen Helmut Kohl an, ist bei der Deutschen Einheit SPD-Bundesvorsitzender, viele Jahre Fraktionschef im Bundestag.

Was für eine Karriere! Und als sie Anfang der 90er Jahre zuende geht, verschwindet Vogel noch lange nicht. In der Bundespolitik, aber auch daheim in München, beteiligt er sich bis zuletzt an den Diskussionen, wirbt etwa auch für den Tunnel durch den Englischen Garten.

Vor allem aber arbeitet er im Hintergrund, seine Briefe sind unter Politikern legendär. Gerhard Schröder etwa sagt bei einem Besuch zu Vogels 90. im Jahr 2016 im Alten Rathaussaal, wenn er nicht weiter gewusst habe als Kanzler, habe er Vogel angerufen. Sigmar Gabriel, damals Vize-Kanzler, berichtet von regelmäßigen Briefen. Und die Oberbürgermeister Christian Ude und Dieter Reiter sind sowieso stets im Austausch.

"Keine Mail, kein Handy"

Und das, obwohl man sich auf den Rhythmus und Stil des Hans-Jochen Vogel in diesen hektischen Zeiten erst einstellen muss. "Ich lebe in einer analogen Welt", so sagt er es selbst noch im November. "Keine Mail, kein Handy." Man faxt also, schreibt einen Brief – und Vogel schreibt zurück oder ruft an und lädt den Besucher zu einem ernsthaften Gespräch ein.

Wie groß der Respekt, wie warmherzig die Dankbarkeit in der Münchner SPD für ihn ist, das kann man über all die Jahre erleben, wann immer Vogel doch noch auftaucht.

Zur Größe dieses Hans-Jochen Vogels gehört wohl auch, dass ihm die Verklärung der großen Alten der SPD ein bisserl zuwider ist. Ob Typen wie er und Helmut Schmidt der Politik inzwischen fehlen? "Ich weigere mich, zu sagen, dass die, die heute politische Verantwortung tragen, der alten Generation nicht das Wasser reichen können", sagt er 2016. "Sie machen Fehler, weil Menschen eben Fehler machen. Das war zu unserer Zeit nicht anders." Gegenüber den heutigen Politikern zeigt Vogel sogar ein bisserl Mitleid. Es mache ihm Sorgen, dass kleine Gruppen heute Maßnahmen verzögern, die Hunderttausenden helfen könnten", sagt er. "Sowas war in den 60ern nicht üblich."

Beim Festakt zu seinem 90. Geburtstag 2016 ist Vogel im Alten Rathaussaal am Ende noch auf den Herrgott zu sprechen gekommen. "Der Gedanke, dass sich der Mensch irgendwann noch vor ihm verantworten muss, hat für mich eine Rolle gespielt", hat er gesagt.

Öffentliche Auftritte werden die Ausnahme

Öffentliche Auftritte waren für Vogel in den vergangenen zwei, drei Jahren gesundheitlich nicht mehr möglich gewesen. Ganz selten macht er eine Ausnahme, dann, wenn es ihm wirklich wichtig ist. Zum Beispiel, an die Reichspogromnacht zu erinnern (2018) oder sein Buch vorzustellen (2019).

Beim Besuch der AZ im November kommt noch die Frage auf, wie es weitergeht, was das nächste Projekt wird. Da hat Hans-Jochen Vogel schon eine Stunde engagiert wie eh und je referiert. Jetzt wird er leise, beinahe sanft. "Das war es", sagt Vogel. "Mehr geht nicht mehr."

Wie seine Frau Liselotte Vogel mitteilt, ist Hans-Jochen Vogel am Sonntag 94-jährig gestorben.