Gruppenarbeit und Abendkurse

Tagsüber werde man viele Übungen in Gruppenarbeit bewältigen, so Köllner: "Das ist für die Trainer anstrengend, weil wir doppelt so lange auf dem Rasen stehen müssen." Den Spielern aber könne man die erhofften Lerneffekte, gerade bei Taktikübungen, besser näherbringen.

Dabei gelte es, "Grüppchenbildung zu vermeiden", weshalb die Spieler regelmäßig durchgetauscht werden. Zudem werde es "viele Abendsitzungen" geben, man werde "viel mit Videos arbeiten." Und: "Die Spieler werden den ein oder anderen Impuls außerhalb des Fußballs von mir kriegen."

Teamspirit und Werte: "Ich habe eine andere Herangehensweise, was den Teamgeist anbelangt", erklärt Köllner: "Ich erwarte viel Eigeninitiative von meinen Spielern, sie müssen gewisse Werte leben." Selbst gläubiger Christ, sind ihm Nächstenliebe und gute Taten wichtig. In Nürnberg hatte er einen Geistlichen eingeladen. In La Manga dürfte er hauptsächlich selbst versuchen, seine Löwen zu beseelen. Die Youngster Maxim Gresler (16) und Ahanna Akbowo (18) sollen ebenfalls mit – und anschließend als Köllner-Missionare in die U19 und U17 weitertragen, wie es unter dem neuen Dompteur läuft.

Lesen Sie hier: TSV 1860 - Das ist Löwen-Youngster Ahanna Francis Agbowo