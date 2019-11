Finanzamt forderte Geld von den Barmherzigen Schwestern

Das Finanzamt hatte nämlich 2018 von den Barmherzigen Schwestern in Berg am Laim, die in München und Umland zwei Krankenhäuser und einige Pflegeheime betreiben, nach einer Lohnsteuerprüfung Geld gefordert – weil das Ordenshaus seine rund 200 Mitarbeiterwohnungen günstiger an seine Pflegekräfte vermietet, als das im sonst sündteuren München üblich ist.