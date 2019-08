Giesinger Bräu: Crowdfunding für den Wasserbrunnen

Den Giesingern fehlen 800.000 Euro, um ihren Tiefbrunnen in Milbertshofen bohren zu können. Die will Brauereichef Steffen Marx in altbewährter Tradition per Crowdfunding zusammenbekommen: 1,2 Millionen Bierdeckel mit dem Versprechen von sechs Prozent Verzinsung will er ab dem 1. Oktober in der Stadt verteilen. Die Zinsen gibt’s in Form von Bier und Speisen im Stammhaus in der Martin-Luther-Straße 2 in Giesing. "Im April 2020 wollen wir mit der Produktion in der Lerchenau anfangen. Da können wir noch die Fußball-EM mitnehmen", sagt Marx, der zum Gespräch in den Presseclub mit Gummistiefeln gekommen ist.