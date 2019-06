24 Jahre lang regierte in München Rot-Grün. Was sind die größten Relikte aus dieser Zeit?

Wir haben viele Spuren hinterlassen. Zum Beispiel im Bereich der Migrationspolitik. Hätte es Rot-Grün nicht so lange gegeben, wäre ein so offener Empfang der Geflüchteten, wie er 2015 in München passiert ist, nicht möglich gewesen. Auch das NS-Dokumentationszentrum und das Eine-Welt-Haus sind solche Spuren. Auch haben wir die Weichen für eine neue, liberale Obdachlosenpolitik gestellt und viele Sozialprojekte auf den Weg gebracht.