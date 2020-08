39. Ehrentag von Harrys Ehefrau Britische Königsfamilie gratuliert Herzogin Meghan zum Geburtstag

Herzogin Meghan hat es inzwischen wieder in ihre US-Heimat verschlagen. Gemeinsam mit Ehemann Harry und Sohn Archie (1) hat sie eine Villa in der Stadt Los Angeles bezogen, wo auch ihre Mutter Doria Ragland (63) beheimatet ist. Nicht zuletzt aufgrund der Corona-Pandemie, die in den USA wie in keinem anderen Land wütet, soll sie ihren Geburtstag in sehr kleinem Kreise feiern, berichtet die britische Boulevardzeitung "Express".