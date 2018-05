Vom Teenie bis zum Pensionär, wer dabei war, überlegte unweigerlich, wann er schon einmal einen so großen Querschnitt der Bevölkerung auf einmal gesehen hat – und wann überhaupt je eine so große Demonstration, (erst recht in München). In den 80ern gegen Wackersdorf, meinte der eine, 2011 gegen Atomkraft die andere, so voll ist es sonst nur, wenn die Bayern gewinnen, sagte der Dritte. (Lesen Sie hier den AZ-Kommentar zur Demo: Ein veritabler Aufstand)