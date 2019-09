München - Manches dauert Jahre bei der Stadt, aber am Ende wird es gut. Fast 30 Jahre ist es her, dass die "Plätze-Studie" eine lange Reihe von hässlichen Münchner Plätzen aufgelistet hat. Viele sind noch immer schiach (wie der Rotkreuzplatz), bei einigen ist etwas vorangegangen. Willibaldplatz, Lilienstraße, Siegestor, St.-Pauls-Platz (dafür hatte die Rathaus-SPD 2013 Umbauten für rund zwölf Millionen Euro beantragt) sind kein urbaner Verhau mehr, sondern Orte, an denen man sich aufhalten mag. Auch an der Sendlinger Straße geht es vorwärts und an der Frauenstraße bald los.