TSV 1860 gegen Zweitliga-Absteiger Magdeburg gefordert

Nach drei Remis in Folge wollen die Löwen im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wieder einen Sieg einfahren. Mit einem Erfolg gegen den Zweitligaabsteiger können die Löwen nochmal in das Aufstiegsrennen eingreifen und die Konkurrenz unter Druck setzen.

"Wir ziehen so viel Kraft aus elf ungeschlagenen Spielen, die Gegner kommen auch mit einem anderen Verständnis zu uns, die wissen, die sind eigentlich im Moment unbesiegbar. Das hilft über vieles hinweg und man bekommt ein anderes Selbstverständnis", sagte Michael Köllner auf einer Medienrunde am Mittwochnachmittag.

Für die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz hingegen sind Punkte in München fast schon Pflicht. Die Magdeburger stehen in der Tabelle auf einem enttäuschenden 15. Platz und befinden sich in akuter Abstiegsgefahr. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt nur noch drei Punkte.

Willsch fehlt den Löwen gesperrt

Definitiv verzichten muss Michael Köllner auf Stammrechtsverteidiger Marius Willsch, der in Meppen seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Für den 28-Jährigen wird vermutlich Herbert Paul in die Viererkette rücken.