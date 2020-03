58. Minute: Wechsel Sechzig: Owusu kommt für Lex - Der Torschütze, der in den letzten Wochen in Topform ist, bekommt eine wohlverdiente Pause.

55. Minute: TOOOORRRRRR! FC Carl Zeiss Jena - TSV 1860 München 0:3 - Torschütze: Lex

So einfach kann es gehen! Ein ganz langer Schlag aus der Abwehr, den Mölders schön aus der Luft holt. Der spielt auf Lex, der problemlos, erst an seinem Verteidiger und dann am Keeper vorbeiläuft. Der Stürmer muss nocr noch ins leere Tor einschieben.