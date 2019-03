Für den Wendler will Laura die Zelte in Deutschland abbrechen und nach Florida ziehen - im Schlepptau das Kamerateam von "Goodbye Deutschland" (Vox). Die Schülerin gibt in der Folge, die am 25. März ausgestrahlt wird, erstaunlich private Einblick und lässt sich sogar beim Bikini-Kauf filmen, mitsamt ihrer deutschen Girly-Clique. Es wird getuschelt, gekichert und sich gefragt, welches Modell dem Wendler wohl am besten gefallen wird...