München - Vor Robert Lewandowski (31) ist keine Bayern-Ikone mehr sicher – auch Carsten Jancker nicht. Mit seinen Saisontoren acht und neun am Samstag gegen den 1. FC Köln stellte Lewandowski eine Bestmarke ein, die zuletzt Stürmer-Koloss Jancker in der Spielzeit 2000/01 für die Münchner erreicht hatte: An jedem der ersten fünf Spieltage traf Jancker damals (insgesamt waren es sechs Tore). Lewandowski hat nun ebenfalls in den fünf Auftaktpartien getroffen. Und ein Ende ist nicht in Sicht!