Das Ziel, einen Fünf-Minuten-Takt (und in den Hauptverkehrszeiten einen Zwei-Minuten-Takt) zu erreichen, gebe es schon längst. Röver: "Das ist keine Erfindung der CSU." Und die Forderung eines U-Bahn-Betriebes rund um die Uhr? "Die Idee klingt gut und ist erst einmal leicht gefordert", so Röver. Aber so zu tun, als sei das bald möglich, sei einfach unehrlich. Er verweist dabei auch auf die Einschätzung der MVG. Die bestätigte der AZ jüngst, dass ein 24-Stunden-Betrieb, wie CSU und Grüne ihn donnerstags bis samstags wollen, kaum umsetzbar sei. Grund seien Wartungen, Überprüfungen und Materialfahrten, die nachts in den Tunneln stattfinden.