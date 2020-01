Mit der Revolution 1918 kommt das Wahlrecht für Frauen

Bis zum 13. März, also bis zwei Tage vor der Kommunalwahl, führt eine Ausstellung zu 150 Jahren Münchner SPD im Bürgerbüro in Pasing (Alte Allee 2, Montag bis Donnerstag 10 bis 16 Uhr, Freitag 10 bis 12 Uhr) durch die Geschichte der Partei in München.