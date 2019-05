Leroy Sané oft nur zweite Wahl

Sané war 2016 aus Gelsenkirchen für eine kolportierte Ablöse von 50,5 Millionen Euro in die englische Premier League gewechselt. Der deutsche Nationalspieler hat in dieser Saison in 31 Liga-Einsätzen zehn Tore erzielt und elf weitere Treffer vorbereitet. Oft ist der dribbelstarke und temporeiche Stürmer aber nur zweite Wahl.