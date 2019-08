Bayern in Cottbus: Neuzugang Hernández ist dabei

Den ersten Schritt in Richtung Double-Verteidigung muss der FC Bayern am Montagabend machen. In der ersten Runde des DFB-Pokals muss die Mannschaft von Trainer Niko Kovac beim ehemaligen Bundesligisten FC Energie Cottbus ran. Die Ostdeutschen spielen mittlerweile in der Regionalliga, im vergangenen Jahr stiegen sie unglücklich aus der 3. Liga ab.

Auf dem Papier ist die Sache also klar, ein Sieg für die Bayern ist Pflicht. Dennoch warnt Kovac vor Cottbus. "Nichts wird im Vorbeigehen geschafft", sagte der Kroate bei der Pressekonferenz am Samstag. Er kenne Cottbus-Trainer Pele Wollitz ja sehr gut, ergänzte er über seinen Trainerkollegen, "ich weiß ganz genau, was er versuchen möchte".

Definitiv verzichten muss Kovac beim Auswärtsauftritt in der Lausitz auf Javi Martínez, der wegen einer Knieverletzung ausfällt. Dafür steht Rekord-Neuzugang Lucas Hernández im Kader, für die Startelf wird es jedoch wohl noch nicht reichen.

Verfolgen Sie das Pokalspiel der Bayern in Cottbus am Montagabend ab 20.45 Uhr hier im AZ-Liveticker.