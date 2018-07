Günther Gorenzel feilt mit Löwen

Auch die Löwen beschäftigen sich vor dem Auftakt bei den Pfälzern an diesem Samstag (14 Uhr) intensiv mit dieser Variante. Gestern feilte Alles-Löwe Günther Gorenzel im Training mit der Mannschaft an diesem System. "Biero wird morgen kommen und die nächsten ein, zwei Tage eine Entscheidung fällen", erzählte der Sportliche Leiter, der den Trainer immer von Montag bis Mittwoch vertritt, während Daniel Bierofka in Hennef seinen Lehrgang zum Fußballlehrer absolviert. Und der Bierofka offenbar fachlich weiter pusht. Schließlich absolvierte Gorenzel seinen Fußballlehrer einst mit der Note 1,0.