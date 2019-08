Gegen Schalke: Coutinho zunächst auf der Bank

Bayerns neuer Superstar Philippe Coutinho steht am Samstagabend gegen den FC Schalke 04 vor seinem Debüt für die Münchner. Einen Einsatz in der Startelf schloss Trainer Niko Kovac am Donnerstag aber noch aus. "Er ist noch nicht auf dem Fitnessniveau, das er braucht, um von Beginn an oder 90 Minuten zu spielen. Wir wollen kein Risiko eingehen, wir müssen ihn aufbauen", so der Kroate. Der 27 Jahre alte Brasilianer habe noch "Nachholbedarf. Wir werden ihn nicht verheizen, auch wenn viele wollen, dass er gleich spielt", ergänzte Kovac.

Der Bayern-Coach muss gegen die "Königsblauen" definitiv auf drei Spieler verzichten: Leon Goretzka fällt weiterhin aus, wegen einer Oberschenkelprellung fehlte er bereits beim Auftakt gegen Hertha BSC (2:2). "Er hat die ganze Woche nicht trainiert. Bei ihm reicht es noch nicht", sagte Kovac. Zudem fehlen die erkrankten Jérôme Boateng und Jann-Fiete Arp.

Dafür stehen den Bayern neben Coutinho auch die Neuzugänge Ivan Perisic und Michael Cuisance erstmals zur Verfügung. Rekord-Neuzugang Lucas Herández ist weiterhin kein Kandidat für die Startelf: "Er war ein halbes Jahr jetzt nicht dabei, hat im Grunde genommen nur zwei Minuten gespielt. Das ist in der jetzigen Situation natürlich nicht viel. Wir versuchen ihn schon, in die Mannschaft zu integrieren", so Kovac.