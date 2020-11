Tatverdächtige von Augsburg vor Ermittlungsrichter

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle in Augsburg soll am Sonntag von einem Ermittlungsrichter die Haftfrage der Tatverdächtigen geklärt werden.

29. November 2020 - 10:40 Uhr | AZ/dpa

Polizeibeamte am Tatort nahe der Bushaltestelle in Augsburg. © -/Vifogra/dpa