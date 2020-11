Mann (28) stirbt an Augsburger Haltestelle: Tatverdächtiges Paar festgenommen

An einer Haltestelle gerät ein junger Mann mit einem Pärchen in einen Streit. Kurz darauf ist der 28-Jährige tot. Am Samstagmorgen nimmt die Polizei das dringend tatverdächtige Paar fest.

28. November 2020 - 11:37 Uhr | AZ/dpa

Polizeibeamte inspizieren den abgesperrten Tatort in der Nähe einer Haltestelle in Augsburg. © -/Vifogra/dpa

Augsburg - Bei einer Auseinandersetzung an einer Augsburger Bushaltestelle ist ein Mann getötet worden. Der 28-Jährige ist nach ersten Erkenntnissen der Ermittler mit einem vorbeikommenden Paar in Streit geraten und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, starb der Mann noch am Tatort. Eine Reanimation sei erfolglos geblieben. Das Paar floh den Angaben nach unmittelbar nach dem Streit am Freitagabend zu Fuß. Die Fahndung wurde eingeleitet. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Augsburg: Festnahme am Samstagvormittag Am frühen Samstagmorgen nahm die Polizei das dringend tatverdächtige Paar fest. Es handelt sich um eine 19-Jährige und einen einen 27-Jährigen. Die beiden Deutschen sollen am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt werden, der Vorwurf lautet Totschlag. Die Gebiet um die Haltestelle im Augsburger Stadtteil Pfersee war nach der Tat am Freitagabend für mehrere Stunden abgesperrt. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines Tötungsdelikts. Die Hintergründe der Tat und der genaue Hergang waren zunächst unklar. Zur Todesursache wollte sich die Polizei nicht äußern.