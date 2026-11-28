Bundespräsidentin aus Bayern, Kanzler aus Bayern? Das schließt zumindest das Grundgesetz nicht aus, sagt Markus Söder auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater. Dort spricht er über Ilse Aigner, den Ärger rund um ihre Kandidatur in der CDU und seinen Plan gegen die AfD.

Seit Langem hält sich ein Gerücht: Zieht mit Ilse Aigner (CSU) eine Frau aus dem Freistaat ins Schloss Bellevue, kann kein Bayer mehr Kanzler werden. Betroffen sei er davon "ohnehin höchstens theoretisch", sagt Markus Söder auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater augenzwinkernd. Das Publikum lacht.

Im Grundgesetz stehe nichts dergleichen – als einer der "Hauptfinanziers vieler Bundesländer" könne der Freistaat beides rechtfertigen. Manchen anderswo graue trotzdem vor der Vorstellung, "dass Deutschland vom Hofbräuhaus aus regiert wird".

"Gruselige Krawatte": Ilse Aigner und Markus Söder 1994 bei der Konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags. © Rolf Poss/imago

Auf Aigners Kandidatur könne Bayern stolz sein, sagt der CSU-Chef. Lange habe es nicht geklappt: Strauß und Stoiber scheiterten als Kanzlerkandidaten, er selbst kam 2021 gar nicht erst zum Zug. "Es ist schön, dass mit Ilse Aigner jetzt eine Frau so ein hohes Amt schafft."

Ein Schachzug gegen die AfD?

Am 30. Januar soll die amtierende bayerische Landtagspräsidentin dann zur ersten Bundespräsidentin gewählt werden. Union, SPD und Grüne stehen hinter ihr. Söder und sie kennen sich schon lange. 1994 zogen beide gemeinsam in den Landtag ein. Es gibt Fotos, "mit einer gruseligen Krawatte von mir", sagt er auf dem AZ-Sofa.

Seither führen die beiden eine Art politische Ehe – Konflikte inklusive: Es ging auf und ab, "wie im Bungee-Jumping-Style". Trotzdem brachte er Aigner schon im April ins Spiel, aus einem ernsten Grund: wegen der AfD. Die radikalen Kräfte seien in der Bundesversammlung so stark wie nie und hätten früher versucht, sie als "Plattform der Störung und der Selbstdarstellung" zu nutzen.

Deshalb habe er jemanden gesucht, der schon im ersten Wahlgang gewählt werden dürfte. Abschreckend ist für ihn die Wahl von Christian Wulff 2010 in mehr als neun Stunden. Für Aigner habe er bei der SPD früh Rückhalt gespürt.

"Ende gut, alles gut"

Kanzler Friedrich Merz wollte die Frage zur Kandidatur erst im Herbst klären, in der CDU war der Ärger über Söders Vorpreschen groß. Manche lästerten, er wolle eine Rivalin wegloben. Er hält dagegen, er habe das Angebot mit Ilse Aigner "sehr ernst gemeint". Abgestimmte Zeitpläne habe es nie gegeben, die CDU habe vor einem Jahr selbst ohne Absprache verkündet, es solle unbedingt eine Frau werden. Die Hauptsache sei doch, dass das Ergebnis stimmt: "Ende gut, alles gut."

Gegen Aigner schickt die AfD Ex-Bayern-Star Thomas Berthold ins Rennen, der wie Alice Weidel einen Wohnsitz in der Schweiz hat. "Das scheint mir gerade das Zentrum zu sein", spottet Söder. Die AfD habe sich immer weiter radikalisiert, "Remigration heißt übersetzt: Ausländer raus". Unter großem Applaus verspricht er: "Ich werde nicht zulassen, dass am Ende solche Leute das Schicksal Bayerns bestimmen."