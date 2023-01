Söder für Leopard-2-Lieferung an Ukraine

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Parteichef Markus Söder hat sich für eine Lieferung deutscher Kampfpanzer des Typs Leopard 2 für die Ukraine ausgesprochen. "Deutschland hat sich entschieden, Waffen zu liefern. So richtig kann man mir nicht erklären, warum ein Panzer kein Problem sein soll, ein anderer aber schon", sagte Söder am Mittwoch in Kloster Banz bei Bad Staffelstein am Rande der Klausurtagung der CSU-Landtagsfraktion.

18. Januar 2023 - 15:54 Uhr | dpa

Markus Söder, CSU-Parteivorsitzender und Ministerpräsident, spricht während einer Pressekonferenz. © Daniel Karmann/dpa