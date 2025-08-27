Söder besucht Lange Anna auf Helgoland

Sie ist das Wahrzeichen von Helgoland: Die Lange Anna. Bayerns Ministerpräsident Söder schaute sich bei seinem Besuch von Deutschlands einziger Hochseeinsel auch den berühmten Felsen an.

Helgoland

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Lange Anna besucht, das Wahrzeichen von Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland. Die Lange Anna ist ein 47 Meter hoher Brandungsfelsen im äußersten Nordwesten von Helgoland. Auf ihr und an den naheliegenden Klippen leben zahlreiche Basstölpel. CSU-Chef Söder ist für insgesamt rund 19 Stunden auf der Insel und will am Nachmittag wieder abreisen.