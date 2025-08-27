Söder besucht Lange Anna auf Helgoland
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Lange Anna besucht, das Wahrzeichen von Deutschlands einziger Hochseeinsel Helgoland. Die Lange Anna ist ein 47 Meter hoher Brandungsfelsen im äußersten Nordwesten von Helgoland. Auf ihr und an den naheliegenden Klippen leben zahlreiche Basstölpel. CSU-Chef Söder ist für insgesamt rund 19 Stunden auf der Insel und will am Nachmittag wieder abreisen.
Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de
