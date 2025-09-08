AZ-Plus

Rainer kündigt weiteren Bürokratieabbau für Landwirte an

CSU-Landwirtschaftsminister Rainer ist erst seit vier Jahren im Amt. Beim Gillamoos-Volksfest in seiner niederbayerischen Heimat verspricht er seiner Kernklientel weitere Erleichterungen.
Nach knapp vier Monaten im Amt durfte der CSU-Politiker Alois Rainer beim Gillamoos sprechen.
Nach knapp vier Monaten im Amt durfte der CSU-Politiker Alois Rainer beim Gillamoos sprechen. © Peter Kneffel/dpa
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hat einen konsequenten Kurs beim weiteren Bürokratieabbau angekündigt. Wo immer es möglich sei, werde er sich dafür einsetzen, um die Landwirtschaft von dieser "Geißel der Neuzeit" zu befreien, sagte der CSU-Politiker beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg.

Rainer warf der Ampelregierung vor, auch in seinem Ressort eine reine Symbolpolitik betrieben zu haben. "Das ist jetzt vorbei, der Politikwechsel ist eingeleitet", sagte er. Als Beispiel nannte er die Vorgaben beim Tierschutz und beim Tierwohl. "Außer Symbolpolitik ist hier nichts gewesen. Wir werden aber liefern – mit den Landwirten zusammen und nicht über deren Köpfe hinweg."

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

