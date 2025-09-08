Rainer kündigt weiteren Bürokratieabbau für Landwirte an
Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer hat einen konsequenten Kurs beim weiteren Bürokratieabbau angekündigt. Wo immer es möglich sei, werde er sich dafür einsetzen, um die Landwirtschaft von dieser "Geißel der Neuzeit" zu befreien, sagte der CSU-Politiker beim Gillamoos-Volksfest im niederbayerischen Abensberg.
Rainer warf der Ampelregierung vor, auch in seinem Ressort eine reine Symbolpolitik betrieben zu haben. "Das ist jetzt vorbei, der Politikwechsel ist eingeleitet", sagte er. Als Beispiel nannte er die Vorgaben beim Tierschutz und beim Tierwohl. "Außer Symbolpolitik ist hier nichts gewesen. Wir werden aber liefern – mit den Landwirten zusammen und nicht über deren Köpfe hinweg."
