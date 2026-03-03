Neue Umfrage kurz vor der Wahl: CSU nur noch bei 33 Prozent

Am 8. März wird in Bayern gewählt. Bei der Kommunalwahl geht es für die Parteien um viel – und die neuste Umfrage zeigt, wer sich möglicherweise vor dem Ergebnis Sorgen machen muss.

Noch sind viele Wähler in Bayern unentschlossen - das zeigen auch die letzten Umfragen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen für die CSU.

Wenige Tage vor der Wahl in Bayern liegt die CSU laut einer repräsentativen Umfrage auf kommunaler Ebene zwar deutlich in Front – kommt aber nur noch auf 33 Prozent. Dies geht aus dem Wählercheck von "17:30 SAT.1 Bayern" hervor. Am 8. März findet in Bayern die Kommunalwahl statt. 2020 hatte die CSU 34,5 Prozent erreicht.

Grünen und SPD drohen laut Umfrage massive Verluste

Hinter der CSU landet die AfD mit 14 Prozent auf dem zweiten Rang, die damit ihr Ergebnis von 2020 (4,7 Prozent) deutlich verbessern würde. Die Freien Wähler kämen auf 11 Prozent und lägen damit knapp unter dem Wert von 2020 (11,9 Prozent). Die Grünen kommen dagegen nach ihrem Rekordergebnis von vor sechs Jahren (17,5 Prozent) nur noch auf 10 Prozent, die SPD landet sogar nur bei 8 Prozent (2020: 13,7 Prozent). Die Linke liegt nach Angaben der Demoskopen bei 2 Prozent, das BSW, die FDP, die Bayernpartei und die ÖDP jeweils nur bei 1 Prozent.

Sonntagsfrage sieht CSU bei 39 Prozent

Bei der klassischen Sonntagsfrage mit Blick auf die Landtagswahl schnitt die CSU in der Umfrage mit 39 Prozent besser ab. Auf den weiteren Plätzen folgten AfD (18 Prozent), Freie Wähler (10 Prozent), Grüne (13 Prozent), SPD (7 Prozent), Linke (3 Prozent) sowie FDP und BSW (jeweils 2 Prozent).

Wahlumfragen sind immer mit Unsicherheiten behaftet

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang.

Der Wählercheck von "17:30 SAT.1 Bayern" wurde vom Hamburger Umfrage-Institut GMS durchgeführt. Es handelt sich um eine repräsentative Telefon- und Onlinebefragung in Bayern mit 1.003 Befragten im Zeitraum vom 25.02.2026 bis 02.03.2026.