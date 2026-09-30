Bald geht es los: Neuer Treffpunkt für Nachtschwärmer am Tegernsee

Gerade erst hat das Pop-up-Projekt Kiosk 80 am Tegernsee geschlossen, schon folgt der nächste Coup von Marc Uebelherr: Der Gastronom aus München startet den Klub 80 in Rottach-Egern und möchte aus der Bar mit Tanzfläche einen neuen Treffpunkt machen, der sich wie ein "Wohnzimmer für 80s-Fans" anfühlt. Wann es losgeht, wo er zu finden ist und was Gäste erwartet.

Marc Uebelherr (rechts) und Betriebsleiter Hannes Wolf stehen vor dem neuen Klub 80 in Rottach-Egern.

Der bekannte Gastronom Marc Uebelherr (unter anderem Kneipe 80) aus München hat über den Sommer den Kiosk 80 an den Tegernsee gezaubert. Ein einmaliges Pop-up-Projekt beim Freibad Abwinkl.

Gerade ist die dortige Saison in der Gemeinde Bad Wiessee zu Ende gegangen, schon hat er die nächste Idee für den Lieblingssee vieler Münchner: Er wird ab Oktober Schwung ins See-Nachtleben bringen.

Ein neues Projekt hatte er zuvor in der AZ schon angekündigt, nun wird das Geheimnis gelüftet: Im ehemaligen Sketch-Club in der Südlichen Hauptstraße 2 in Rottach-Egern soll ein neues "Wohnzimmer für 80s-Fans" entstehen, sagt Uebelherr der AZ. Für alle Generationen. Für die Jungen, die den Charme der 80er-Jahre gerade neu entdecken, und für solche, die früher gern in die Kult-Lokale Moschner oder Zoozie’z gingen.

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Die große Bar mit Tanzfläche wird zum Klub 80. Mit bodenständigen Preisen und ohne strengen Türsteher. Als Betriebsleiter wird Hannes Wolf das Klub-Gesicht. Er und sein (junges) Team stammten vom Tegernsee, sagt Uebelherr.

Kiosk 80: "Es war so ein cooler Sommer mit 80er-Musik"

Der Kneipe-80-Gastronom selbst schwelgt noch in Sommer-Erinnerungen: "Es war so ein cooler Sommer mit 80er-Musik", sagt er über den Kiosk 80. "Wir hatten Lust, den Sommer am See zu verbringen, und das Risiko war überschaubar. So konnten wir den See, die Menschen und die eigene Heimat kennenlernen."

Der Kiosk war einmalig für eine Saison. © Kiosk 80

Er hat den Tegernsee ins Herz geschlossen, hat dort auch schon Stammgäste gewonnen. Warum also nicht in anderer Form weitermachen, neue Wege gehen? Auf ein Jahr ist das neue Projekt vorerst angelegt. "Wenn es funktioniert, geht es weiter."

Gerade würden noch die Lounges dekoriert, etwa mit alten Vinyl-Platten und Covern von David Bowie über Queen bis Abba. Sein Wunsch für die neue Bar: "Man kommt rein und fühlt sich schon wie in den 80ern." Er will einen Ort schaffen, "wo man sich gerne trifft und gern wieder hingeht. Völlig unkompliziert: ohne Türpolitik und ohne Reservierungs- und Umsatzzwang". Wo getanzt, geratscht, geprostet wird.

Ein Bier für 3,90 Euro, Aperol Spritz für sechs Euro

Dem Gastronomen ist wichtig, dass dort alle willkommen sind und es sich auch alle leisten können. Zwei Beispiele: Das Bier werde 3,90 Euro kosten, der Aperol Spritz sechs Euro. Der Fokus wird grundsätzlich auf Longdrinks und Bier liegen, aber auch Champagner und Weine gibt es.

Wir hatten einen tollen Sommer, aber ich glaube, wir werden auch einen tollen Winter haben!

Die Eröffnung soll am 9. Oktober stattfinden. Nach der Wiesn, "wenn sich alle wieder erholt haben". Möglicherweise gibt es schon am Wochenende vorher ein Soft-Opening. Das hängt noch von den Genehmigungen und den Handwerkern ab.

Ein Blick auf das malerische Rottach-Egern am Tegernsee. © imago/ Pure passion photography

Zunächst ist geplant, donnerstags, freitags und samstags aufzusperren. Nicht erst um Mitternacht, sondern zu einer angenehmen Zeit um 20 Uhr. Bis 2 oder 3 Uhr oder länger kann es gehen, wenn die Stimmung passt.

Viele weitere Pläne rund um die 80er

Weitere Ideen sprudeln schon aus ihm heraus: etwa der Montag als zusätzlicher Öffnungstag für die Gastro-Branche, damit auch sie ausgehen können. Oder auch Day-Drinking am Sonntag. Oder aber Kino 80 mit alten Tatort-Filmen, Abba-Nächte, Après-Ski. Er fasst zusammen: "Es muss immer in den 80ern bleiben, es muss bodenständig und sympathisch bleiben. Das ist unsere DNA, sodass sich alle wohlfühlen. Also ein Wohnzimmer für die 80s-Fans."

Die Location mit Platz für rund 120 Personen habe ihm vom ersten Moment an gefallen. Räumlich hätten sie nichts verändert, das Design sei angepasst worden. Zum Beispiel die Farben (blau und orange), Lichterketten oder drei besondere Lounges: Vinyl, Bravo und Tegernsee.

Gastro-Landschaft: "Wir sind eine Ergänzung"

Am Tegernsee gebe es bereits Top-Gastronomiebetriebe. "Wir sind eine Ergänzung. Wir wollen ein sympathischer Treffpunkt werden, wo gute Musik läuft und sich die Menschen wieder unterhalten können, ohne Social Media und Handys." Die darf man zwar mitbringen. "Wir haben keine Handy-Abnahme, es gibt auch einiges zu fotografieren, aber es ist doch toll, wenn die Leute wieder anfangen, sich zu unterhalten, anstatt bei Whatsapp zu schreiben."

So schaut für ihn ein perfekter Kneipenabend aus

Ein perfekter Kneipenabend für ihn selbst ist, wenn man "die Energie und die Stimmung der 80er" lebt. "Ich komme einfach hin und bin so, wie ich bin. Das ist für mich ein perfekter Abend."

Udo Jürgens bei einem Auftritt in der ZDF-Hitparade. © imago

Welches Lied muss auf jeden Fall laufen? Es gebe so viele, das Portfolio der 80er sei riesig. "Udo Jürgens darf nicht fehlen, weil er viel für die deutsche Musikbranche getan hat." Aber auch etwa Nena und Abba gehören für ihn dazu.

Noch ist die neue Zeitreise am Tegernsee nicht gestartet, Marc Uebelherr kündigt trotzdem schon an: "Wir hatten einen tollen Sommer, aber ich glaube, wir werden auch einen tollen Winter haben! Diesen Vibe wollen wir in die Herbst- und Winterzeit tragen."

Infos werden über Instagram kommuniziert unter klub.80.tegernsee