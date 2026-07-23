Nach dem überraschenden Rücktritt von Verena Bentele und Konrad Gritschneder ordnet sich der VdK Bayern neu: Ein achtköpfiges Vorstandsteam übernimmt, nach außen sprechen nun die erfahrenen Politiker Achim Werner und Hermann Imhof. Wer sie sind und wofür sie stehen.

Verena Bentele ist als Vorsitzende des VdK Bayern zurückgetreten. Sie bleibt aber Präsidentin des Sozialverbandes auf Bundesebene.

Auf den Paukenschlag folgte eine Phase der Neuordnung, nun liegt das Ergebnis vor: Nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Verena Bentele und des Schatzmeisters Konrad Gritschneder Ende Juni ist jetzt klar, wer den VdK Bayern künftig in der Öffentlichkeit vertreten wird.

Die acht verbliebenen Vorstandsmitglieder werden den Sozialverband voraussichtlich bis zum Landesverbandstag im April 2027 als Team führen. Als dessen Sprecher einstimmig gewählt wurden die stellvertretenden Landesvorsitzenden Achim Werner und Hermann Imhof. Spätestens beim Landesverbandstag soll dann über eine neue Vorsitzende oder einen neuen Vorsitzenden abgestimmt werden. 2023 war das Votum auf Verena Bentele gefallen.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Achim Werner. Er ist nun einer der beiden Sprecher des VdK Bayern. © Stephan Görlich/VdK Bayern

So lief der Rücktritt

Zu ihrem Rücktritt hatte der VdK Bayern – er ist mit mehr als 850.000 der bundesweit 2,4 Millionen Mitglieder der stärkste Landesverband – Mitte Juni mitgeteilt: "Die Landesvorsitzende Verena Bentele und der Landesschatzmeister Konrad Gritschneder hatten Vorstellungen von einer modernen Verbandsstruktur, die von den übrigen acht Vorstandsmitgliedern nicht mitgetragen wurden." Die Unstimmigkeiten seien mittlerweile aber vollständig ausgeräumt.

Bentele ist seit 2018 Präsidentin des VdK Deutschland. Dieses Amt wird die blinde Weltbehindertensportlerin (viermalige Weltmeisterin im Biathlon und Skilanglauf sowie zwölffache Paralympics-Siegerin) weiterhin ausführen.

Der stellvertretende Landesvorsitzende Hermann Imhof. Auch er wird den VdK Bayern jetzt in der Öffentlichkeit vertreten. © VdK Bayern

Das sind die beiden "Neuen"

Und wer sind die beiden "Neuen"? Zwei "alte Hasen": Beide engagieren sich seit vielen Jahren für den VdK. Der gebürtige Münchner Achim Werner (73) war von 1998 bis 2013 Abgeordneter des Bayerischen Landtags und war dort unter anderem Vorsitzender des Petitionsausschusses. Außerdem gehörte er für die SPD 36 Jahre lang dem Stadtrat von Ingolstadt an. 2026 kandidierte er für die Partei Die Linke – und verpasste den Wiedereinzug. Werner ist Träger der Bayerischen Verfassungsmedaille in Silber.

Hermann Imhof (73) saß von 2003 bis 2018 für die CSU im Maximilianeum. Er vertrat dort den Stimmkreis Nürnberg-Ost, in dem heute CSU-Chef Markus Söder kandidiert. Von 2014 an war Imhof zudem Patienten- und Pflegebeauftragter der Staatsregierung. Im Frühjahr 2025 verließ er die CSU – aus Verärgerung darüber, dass die Union im Bundestag bei der Abstimmung über zwei Anträge zur Verschärfung der Migrationspolitik die Zustimmung der AfD in Kauf genommen hatte. Dies sei "unzweifelhaft ein Tabubruch", sagte Imhof damals den "Nürnberger Nachrichten".