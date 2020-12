Markus Söder stellt strengere Corona-Regeln für Bayern vor

Sechs Tage nach Verschärfung des Teil-Lockdowns hat das bayerische Kabinett bei einer Sondersitzung am Sonntag über strengere Seuchenschutz-Regeln beraten. Diese zehn Massnahmen gelten ab kommenden Mittwoch.

München - Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine weitere Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen im Freistaat auf den Weg gebracht. Bei einer digitalen Sondersitzung hat das Kabinett über die "Folgen der Corona-Pandemie" beraten.

Anschließend informierten Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) über die Ergebnisse.

Die Coronazahlen stagnierten auf hohem Niveau. "Wir müssen mehr tun, wir müssen handeln", so Söder. Alle vier Tage sterbe ein Mensch in Deutschland an Corona, in Bayern alle 20 Tage. Er stelle derzeit eine "Seitwärtsbewegung" fest. Jedoch: "Die Zahlen müssen runter, um drohende Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern." Nötig seien etwa Überlaufsysteme, wie es in Nürnberg ab Montag angegangen werde.

Diese zehn Corona-Regeln sollen von 9. Dezember bis 5. Januar 2020 in Bayern gelten

Die genannten Maßnahmen, die in der Nacht zum Mittwoch (9. Dezember) und bis 5. Januar Geltung erhalten sollen, zielen auf Kontaktreduzierung ab.