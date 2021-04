Auf dem Dach: Landshuter Feuerwehr rettet Entenküken

Neun junge Entenküken samt ihrer Mama sind von einem Dach an der Luitpoldstraße gerettet worden. Die Mutter hatte dort gebrütet.

Landshut - Sie sind klein, gelb flauschig - und am völlig falschen Ort geboren: Neun Entenküken haben das Umweltamt und die Feuerwehr jüngst am Dach der Uniper an der Luitpoldstraße eingesammelt - und in einem nahen Gewässer ausgesetzt.

Feuerwehr rettet neun Entenküken von Dach an der Luitpoldstraße

Schon seit einigen Jahren hat sich die Stockentenmama das Flachdach als Brutstätte ausgesucht, erzählt Dieter Dort vom Umweltamt. Sie sucht einen geschützten Ort und offenbar gefällt es den Enten hoch oben, genauso wie auf Balkonen.

So schön es weiter oben sein mag und geschützt vor diversen Fressfeinden, so schwierig ist das Herunterkommen - und es erfordert Mut von den Jungen.

"Die unten am Boden sitzende Mutter fordert die wenige Stunden alten Küken durch Rufe zum Sprung in die Tiefe auf. Sie lassen sich dann fallen und schlagen mit den Flügelchen", erzählt Dort. Weil sie noch fast nichts wiegen, aber dennoch eine dicke Daunenschicht haben, landen sie mehr oder weniger weich. Nur selten verunglückt ein Junges.

Weil aber auf dem Flachdach an der Luitpoldstraße regelmäßig Krähen unterwegs sind, holten Michael Sperling und Florian Scheibl von der Feuerwehr die Jungen vom Dach und setzten sie sicher ins nahe Gewässer. Ente gut, alles gut!