Habeck reist nach Bayern

Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck reist nach Bayern. Der Grünen-Politiker besucht an diesem Mittwoch (16.30 Uhr) zunächst eine Niederlassung von Bosch im Bamberg. Am Donnerstag trifft Habeck den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und die Minister für Wirtschaft, Hubert Aiwanger, und für Umwelt, Thorsten Glauber (beide Freie Wähler). Zudem steht für Habeck am zweiten Tag seiner Reise eine Werksführung bei BMW in München an.

18. Januar 2022 - 18:15 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Robert Habeck spricht mit Journalisten. © Markus Scholz/dpa/Archivbild